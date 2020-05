L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle mascherine anti-contagio che sono ancora “rare”. molte non sono a norma e la guardia di finanza del comando Provinciale, giorno dopo giorno ne sequestra in quantità. Ieri c’è stato l’ultimo blitz, in due farmacie sono state sequestrate 2.200 mascherine 480 del tipo Ffp2 e ben 1.725 mascherine del tipo Ffp2-Kn95. Le confezioni non riportavanotutte le informazioni destinate ai consumatori e le caratteristiche qualitative del prodotto.