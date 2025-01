Gds: “Palermo, l’effetto Barbera finalmente inizia a fruttare”

La vittoria contro il Modena ha restituito entusiasmo al Palermo, ma per ritrovare un rapporto stabile con il pubblico serviranno altre prestazioni di livello. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Barbera è tornato a essere un fattore importante per i rosanero, che stanno costruendo la loro classifica grazie ai risultati casalinghi.

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da successi esclusivamente in trasferta, il paradigma si è ribaltato. In casa, il Palermo ha raccolto 9 punti da dicembre, mentre il successo in trasferta manca dal 30 settembre. Domenica, contro la Juve Stabia, i rosa avranno l’occasione di agganciare le vespe al quinto posto e di cementare ulteriormente il legame con il loro pubblico.

Il Barbera, una fortezza da sfruttare

Dal ritorno in Serie B nel 2022, solo una volta il Palermo ha raccolto almeno 12 punti in cinque partite: tra dicembre 2023 e febbraio 2024, con una striscia di vittorie contro Pisa, Cremonese, Modena, Bari e Como. Quest’anno, Spezia, Bari e Modena sono già caduti al Barbera, e la squadra sta dimostrando una capacità maggiore di concretizzare le occasioni create.

Come sottolinea Arena, “dalla gara con lo Spezia in poi si è rivisto un Palermo più cinico, capace di capitalizzare le occasioni e di limitare le distrazioni difensive che avevano penalizzato la squadra in precedenza”. Inoltre, il ritorno di Brunori tra i titolari e l’adattamento di Le Douaron al calcio italiano sono segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Un finale di stagione cruciale

Restano nove partite da giocare al Barbera, incluse sfide di alto livello contro Pisa e Sassuolo. Per risalire in classifica, il Palermo dovrà massimizzare i punti casalinghi e migliorare il rendimento in trasferta, dove i recenti passi falsi sono stati frutto più di cali di concentrazione che di limiti offensivi.

La gara con il Modena ha mostrato un clima distensivo tra tifosi e squadra, nonostante la pioggia e il record negativo di presenze sugli spalti (16.645 spettatori ufficiali). Ora l’obiettivo è arrivare a quota 20.000 domenica, per continuare a trasformare il Barbera in una fortezza e spingere la squadra verso un finale di stagione all’altezza delle aspettative.