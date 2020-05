L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei pub e delle discoteche di palermo, che vivono un momento di grande ansia. Alcuni locali non hanno neanche rialzato la saracinesca dallo scorso 18 maggio e aspettano che la Giunta comunale dia l’ok alla delibera per l’ampliamento del suolo pubblico. Gli iscritti al sindacato Silb, che raccoglie le imprese dell’intrattenimento, si riuniranno per manifestare sabato, alle 10, in piazza del Parlamento davanti a Palazzo dei Normanni. Vogliono un confronto con gli interlocutori della Regione per sedersi attorno a un tavolo e proporre tutte quelle iniziative e misure necessarie nella «Fase 2» per far ripartire il mondo delle discoteche e della vita notturna in sicurezza.