L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sconfitta casalinga del Palermo.

Le frasi di Boscaglia nel dopo Avellino («Un avvio del genere era prevedibile», «Abbiamo avuto tante problematiche») sono la conferma che in estate non tutto è andato liscio.





“La squadra sta pagando una serie di ritardi sul mercato, fino a dieci giorni fa non si potevano nemmeno fare le partitelle in famiglia per mancanza di uomini”.

Il quotidiano continua:

“Boscaglia ha mandato in campo Luperini, che aveva rimediato un paio di allenamenti con i compagni”. E sull’organico: “non sembra perfetto come si vuol far credere. Le lacune le sta evidenziando il campo. Se le altre squadre corrono e il Palermo fatica, vuol dire che si è sbagliato in fase di programmazione. Invece di sottolineare che chi scrive sui giornali non capisce niente perché non assiste agli allenamenti (che poi sono a porte chiuse…), la dirigenza rosanero avrebbe fatto meglio a pensare a questo”.