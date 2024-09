Gds: “Palermo: la testa è già al Napoli, Dionisi pensa al turn over”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo contro il Napoli.

Manca ormai poco al match di giovedì sera al Maradona di Napoli, dove il Palermo affronterà il Napoli di Conte nei sedicesimi di Coppa Italia. La partita si giocherà alle 21 e il Palermo arriva con pochi allenamenti alle spalle, a causa della settimana corta dovuta all’impegno infrasettimanale. La squadra di Dionisi si sta allenando eccezionalmente al Barbera, invece che a Torretta, per via dei lavori di transizione del campo tra erba estiva e invernale. Questo intervento terrà impegnato il terreno di gioco del centro sportivo per circa due mesi, costringendo i rosanero ad allenarsi al Barbera.

Dopo la prima seduta post-Cesena, oggi è in programma un’altra sessione, ma non è ancora certo se domani il Palermo tornerà a Torretta o continuerà ad allenarsi al Barbera. Saranno giorni importanti per valutare le condizioni di alcuni giocatori, come Gomes, uscito per crampi contro il Cesena e che potrebbe partire dalla panchina contro il Napoli. Con l’assenza di Blin, Dionisi potrebbe dare spazio a Ranocchia come regista o optare per un modulo con due soli mediani. Anche in difesa potrebbero esserci novità, con Diakité e Nikolaou che potrebbero riposare, lasciando spazio a Buttaro e Ceccaroni. In attacco, Brunori dovrebbe partire titolare, probabilmente affiancato da Le Douaron.

Nel frattempo, sono stati venduti oltre 500 biglietti del settore ospiti per la partita di giovedì in poco più di 36 ore. La trasferta, autorizzata dall’Osservatorio del Viminale, ha visto partire le vendite mercoledì per i soli possessori della tessera del tifoso del Palermo. Nonostante la diretta televisiva, i tifosi rosanero non vogliono mancare e saranno presenti a Fuorigrotta, affrontando viaggi complicati, soprattutto in nave. Si prevede che a Napoli possano arrivare oltre 500 tifosi palermitani, superando i quasi 300 che hanno viaggiato a Castellammare di Stabia per la sfida contro la Juve Stabia.

La vendita dei biglietti per i settori ordinari prosegue a ritmo sostenuto, grazie ai prezzi modici. Le curve superiori sono già esaurite, così come i distinti superiori e inferiori, mentre restano disponibili biglietti nelle curve inferiori, nella tribuna Nisida e in tribuna Posillipo. Si prevede una presenza di almeno 40.000 spettatori, un dato incredibile per un sedicesimo di Coppa Italia trasmesso in diretta televisiva. Le due squadre non si affrontano dal derby delle due Sicilie di sette anni e mezzo fa, quando il Palermo, retrocesso in Serie B, riuscì a pareggiare 1-1 al San Paolo.