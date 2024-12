Gds: “Palermo, la squadra subito al lavoro. Riflettori su Gomes e Diakité”

Il Palermo non si ferma e continua a lavorare senza sosta in vista delle prossime due partite decisive. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la squadra di Dionisi ha ripreso subito gli allenamenti per prepararsi al turno infrasettimanale contro il Bari, giovedì, e alla successiva sfida di domenica contro il Cittadella.

Nella seduta di ieri, i giocatori impiegati nella gara di Reggio Emilia hanno svolto un lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente. Restano da valutare le condizioni di Diakité e Gomes, entrambi assenti nell’ultima partita, i cui rientri potrebbero essere fondamentali per dare nuova linfa alla squadra.

Salvatore Orifici, Giornale di Sicilia, evidenzia un episodio curioso che ha coinvolto i tifosi rosanero nel post partita contro il Sassuolo. Nella votazione per il miglior giocatore in campo, condotta tramite l’app ufficiale del Palermo, il più votato è stato Brunori. Un risultato sorprendente, considerando che il capitano è entrato solo a tre minuti dalla fine.

La preferenza accordata a Brunori, che ha superato Le Douaron – autore del gol rosanero – e Di Mariano, terzo classificato, è una chiara dimostrazione del sostegno dei tifosi al numero 9. Un messaggio inequivocabile rivolto all’allenatore Dionisi, che ha relegato Brunori in panchina per oltre due mesi. L’ultima volta che il capitano è stato schierato titolare risale infatti al 6 ottobre, alimentando le polemiche sulla gestione tecnica.

Oggi i rosanero torneranno al lavoro nel centro sportivo di Torretta per una nuova seduta di allenamento, con l’obiettivo di arrivare pronti alla sfida cruciale contro il Bari. Come sottolinea Orifici, sarà un test determinante non solo per la squadra, ma anche per Dionisi, chiamato a dimostrare di avere ancora il polso della situazione e la fiducia di spogliatoio e tifosi.