L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Favorita che domani sarà chiusa al traffico.

Arrivano i ciclisti. E di mattina chiude la Favorita. Il parco sarà domani off-limits dalle 8.30 alle 14.30 per consentire lo svolgimento della seconda edizione del «Memorial Giuseppa Patellaro». L’ordinanza diramata dall’ufficio Traffico del Comune istituisce la chiusura al transito dei veicoli e il divieto di sosta con rimozione in alcune strade. Ovviamente rimangono fuori dai divieti le macchine della «scorta tecnica staffeta», effettuata dal personale dell’organizzazione che sarà riconoscibile.

Andando nel dettaglio, a Case Rocca è coinvolto nel provvedimento l’intero tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante; anche Viale Diana tra i viali Diana e Ercole (all’altezza del Piazzale dei Matrimoni) e Viale Margherita di Savoia. Tutto viale Ercole per tutto il tratto dentro la riserva. Inoltre, viale Regina Di Savoia via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio.

Quindi, l’alternativa per raggiungere più facilmente Mondello sa rà percorrere via Mater Dolorosa e (prima del tratto finale inibito) imboccare via delle Tre Grazie e sbucare in viale Venere. Ma attenzione: chi invece deve tornare in città, non potrà rifare questo tragitto al contrario, perché via Marinai Alliata è a senso unico. Allora, giro lungo da Castelforte direzione Pallavicino (dove presumibilmente regnerà il solito caos legato a queste chiusure) o ancora più panoramico, raggiungendo via Lanza di Scalea e poi viale Strasburgo. Chiuse anche tutte le strade senza uscita sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti). Senso unico nel senso e nel tratto tra l’ingresso di Viale Diana e Via Martin Luter King (escluso i residenti e coloro i quali sono diretti alla struttura equestre).