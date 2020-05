L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della mamma bengalese ricoverata al Cervello perché contagiata da Coronavirus. «La donna è giunta dal reparto di Pneumologia con una gravissima insufficienza respiratoria–spiega il dottor Baldo Renda, direttore della Rianimazione e terapia intensiva del Cervello -,le sue condizioni sono apparse subito molto critiche e il fatto che abbia già superato le 28 settimane, ci mette di fronte ad una doppia condizione di pericolo, per la mamma e per il bambino. Ci consultiamo continuamente con ostetrici e neonatologi ma il protocollo è preciso: dobbiamo attendere e fare in modo che il feto possa crescere il più possibile per affrontare il parto cesareo. La mamma non si deve aggravare, l’incidenza delle complicanze sui prematuri è molto alta, ogni giorno che passa è guadagnato per il bambino».