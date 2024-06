Gds: “Palermo. Intervento a vuoto e la buca si riapre”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su una buca in Via Lincoln che dopo l’intervento si è riaperta.

La situazione della buca in via Lincoln a Palermo è diventata un problema ricorrente. Nonostante i tentativi di riparazione da parte del Comune, la buca continua a riapparire, come se rifiutasse il bitume utilizzato per coprirla. Questo problema si è verificato nuovamente ieri, per la terza volta, portando alla necessità di una nuova segnaletica di pericolo e di un ulteriore tentativo di riparazione.

Nel fine settimana, un bidone per la raccolta differenziata era stato posizionato sulla buca per segnalarne la presenza e prevenire incidenti, attirando l’attenzione di passanti e turisti tra Villa Giulia e l’Orto Botanico. Questo metodo casalingo di segnalazione è stato necessario in attesa dell’intervento dei vigili urbani, che hanno presidiato la zona fino all’arrivo delle squadre di riparazione.

Le buche a Palermo, compresa quella di via Lincoln, sembrano seguire un ciclo continuo di apertura e chiusura, rendendo difficile mantenere le strade in buone condizioni. Questa situazione è paragonabile al famoso gioco delle tre carte, dove le buche appaiono e scompaiono a intervalli regolari. Oltre alla buca di via Lincoln, un’altra pericolosa buca è stata segnalata all’incrocio con il Foro Italico.

Secondo un lettore, le buche stradali possono essere causate da diversi fattori: l’erosione naturale dell’asfalto, i vecchi rattoppi che cedono col tempo, e i riempimenti mal fatti. Inoltre, le riasfaltature effettuate dalle ditte che scavano per posare cavi e fibre ottiche spesso lasciano le strade in condizioni precarie. Per migliorare la situazione, sarebbe necessario un regolamento più rigoroso e una vigilanza stretta.

Nel frattempo, il piano di manutenzione stradale del Comune continua. Recentemente sono stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale in diverse aree della città, tra cui corso Calatafimi, piazza Indipendenza, via Ernesto Basile, viale Regione Siciliana (all’altezza di via Pitrè) e altre strade della IV circoscrizione. Da ieri sera, sono iniziati anche i lavori di manutenzione nell’area della Prima circoscrizione, che comprendono corso Tukory, Ballarò, Albergaria e la zona di accesso all’ospedale dei Bambini.