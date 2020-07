L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’inchiesta sul cimitero dei “Rotoli”. Ieri Orlando è stato sentito in Procura dai magistrati, titolari del fascicolo, come persona informata dei fatti sullo scandalo.

L’ipotesi macabra e inquietante dietro il grande affare delle sepolture al cimitero dei Rotoli è che le salme sarebbero state tolte anzitempo dalle

sepolture per rivendere i loculi in maniera illegale.

Il sospetto di chi indaga è che le salme, ispezionate dopo sei anni dalla sepoltura, pur non essendo ancora mineralizzate, venissero fatte passare comunque per tali. In modo da liberare e rivendere posti, in maniera tutt’altro che legale. Sullo sfondo il sospetto di un giro di mazzette.