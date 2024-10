Gds: “Palermo, imprevisto al rientro da Modena. L’aereo dei rosa atterra a Trapani”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sull’imprevisto al rientro da Modena.

Il Palermo riprende oggi gli allenamenti senza voltarsi indietro, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria casalinga sotto la gestione di Dionisi. Sabato alle 15, i rosanero affronteranno la Reggiana nella quarta partita stagionale al Barbera. Segre e compagni torneranno quindi al lavoro presso il centro sportivo di Torretta, dopo un rientro non proprio tranquillo.

Non solo la delusione per il match contro il Modena, che sembrava vinto dopo un doppio vantaggio nel primo tempo, ma anche problemi logistici hanno accompagnato la squadra al ritorno. A causa delle condizioni meteorologiche critiche, l’aereo del Palermo è stato costretto ad atterrare all’aeroporto di Trapani-Birgi, poiché lo scalo Falcone-Borsellino di Palermo era allagato e non operativo. Nonostante il disagio, i rosanero sono riusciti a raggiungere Torretta con un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale.

Da oggi, dunque, l’attenzione sarà tutta sulla Reggiana, reduce da una vittoria casalinga contro il Frosinone e pronta a sfidare il Palermo al Barbera. Uno dei punti di preoccupazione per Dionisi sarà valutare l’entità dell’infortunio di Verre, autore del primo gol sabato scorso. Si spera che il centrocampista si sia fermato in tempo e possa essere disponibile per il match di sabato.