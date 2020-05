L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord datato 31 maggio 2003. Il Palermo si impose sul Verona e approdò ai play-off. Una partita rimasta nell’immaginario comune per la scritta gigante apparsa in curva nord “AndiAmoci”. I rosa, guidati da Sonetti, si resero protagonisti di una straordinaria rimonta. Mentre i 31.572 presenti al “Barbera” esultavano per la doppietta di Zauli, le radioline erano tutte proiettate ai risultati di Lecce e Ancora. Ma i risultati costrinsero i rosa al dentro o fuori col Lecce.