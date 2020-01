L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida a distanza tra Palermo e Savoia. Con l’FC Messina si giocherà alle 15 in accordo con la società peloritana, così come la Cittanovese ha dato l’ok al Savoia per il match in programma allo stadio “Giraud”. Le due concorrenti giocheranno in contemporanea, mezz’ora dopo l’orario stabilito. All’inizio, il Palermo aveva evitato di “ritardare” le proprie partite. Stavolta ha deciso di intraprendere un’altra strada, anche perché da Torre Annunziata non sono mancate provocazioni in merito ad altre situazioni. DaTorre Annunziata, in merito al rinvio delle gare di mezz’ora, la giustificazione è sempre la stessa: cercare di portare il maggior numero di spettatori sugli spalti. Il regolamento, d’altronde, lo consente. Da questa settimana, ne usufruirà anche il Palermo, in un nuovo atto della «guerra fredda» che sta accompagnando le due contendenti verso lo scontro diretto del 22 marzo.