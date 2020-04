L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’iniziativa degli ex giocatori del Palermo, scesi in campo con una raccolta fondi a sostegno delle famiglie palermitane colpite dall’emergenza Coronavirus. Tra i partecipanti al progetto anche Fabrizio Miccoli, che non ha escluso una partita di beneficenza quando tutto sarà finito: «Potrebbe essere un’idea sia per festeggiare un eventuale campionato vinto, sia per devolvere l’incasso. Intanto speriamo per la salute di tutti che finisca presto quest’emergenza, poi vedremo. Sarebbe veramente bello però riportare tutti allo stadio». L’obiettivo degli ex rosanero, è riuscire sfamare almeno una parte delle 15 mila famiglie che hanno fatto domanda di iscrizione al sistema di aiuti del Comune.