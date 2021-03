L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui calciatori del Palermo che non prenderanno parte al derby contro il Catania.

Il Giudice Sportivo ha squalificato Odjer per le prossime due giornate di campionato: una giornata per l’ammonizione ricevuta a Viterbo (decimo cartellino, era in diffida) e un’altra per il rosso diretto mostratogli dal direttore di gara, per avergli «leggermente spinto il

Almici dovrà stare fermo solo per una partita. Entra in diffida Marconi. Per gli “esclusi” dal ritiro (tra cui l’attaccante Kanoute) si è tenuta ieri una seduta al “Barbera”.