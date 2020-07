L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione panchina per il Palermo. Se i rosanero vogliono puntare su Pecchia, adesso non ci sono più ostacoli visto che il tecnico ha concluso la sua stagione con la Juventus U23. Ma la dirigenza sta valutando e non sembra ancora aver sciolto le riserve. Sullo sfondo ancora i nomi di Caserta, Boscaglia, Italiano e Scienza.