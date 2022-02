L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di ieri vinta dal Palermo contro la Juve Stabia.

Il Palermo ricomincia da tre. Contro la Juve Stabia tre gol e tre punti per cancellare gli ultimi due modesti pareggi e soprattutto per mandare un messaggio ai propri tifosi. Un messaggio di speranza per un calcio diverso, perché solo migliorando la qualità del proprio gioco la squadra di Baldini può inserirsi nella lotta per la B. E ieri, contro un avversario con tanti nomi importanti per questa categoria, qualcosa di diverso s’è visto, soprattutto nella prima mezzora, quando inp arità numerica il Palermo ha segnato due volte mostrando qualche schema, qualche inserimento e una migliore circolazione della palla. Ma s’è visto qualcosa di diverso anche nella fase difensiva, dopo gli svarioni contro Messina e Campobasso tutto il reparto era sotto osservazione.

Benché in dieci dal 34’ del primo tempo per l’espulsione di Giron (doppia ammonizione) il Palermo ha retto. Ha rischiato nei primi minuti per una conclusione di Donati terminata alta, ha subito l’unico gol della giornata su rigore nel recupero ma non ha mai concesso facili battute agli attaccanti ospiti, rimediando col cuore e con una buona sistemazione tattica (3-4-2 dopo l’espulsione) ai tentativi degli ospiti. L’espulsione di Giron, che ingenuamente ha rimediato due cartellini gialli in otto minuti, ha spaccato la gara in due.