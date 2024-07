Gds: “Palermo-Festino, prime chiusure di vie e piazze. Foro Italico, steso il nuovo asfalto”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui preparativi sul Festino.

Con l’avvicinarsi del Festino di Santa Rosalia, il Comune di Palermo ha emanato una serie di ordinanze per regolare il traffico nelle aree cruciali dell’evento e nelle zone adiacenti. Questa 400ª edizione della festa, organizzata dal regista Marco Balich, promette numerosi momenti di attrazione, anche se il programma e gli spettacoli sono tenuti segreti per evitare anticipazioni.

Limitazioni del Traffico

Piazza Monte di Pietà: Dal lunedì 8 luglio, dalle 7:00 alle 20:00, sarà vietata la sosta con rimozione forzata per consentire la celebrazione della messa. Le vie Panneria, dello Spirito Santo e Piazza Monte di Pietà saranno chiuse al traffico.

Piazza Marina: Venerdì 12 luglio, dalle 7:00 fino a cessata esigenza, sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per l’installazione di un palco.

Via Matteo Bonello e Altre Aree: Lunedì 15 luglio, dalle 7:30 alle 23:00, chiusura al transito veicolare e pedonale per consentire lo sparo dei giochi pirotecnici. Le aree interessate includono Via Matteo Bonello, Via Vittorio Emanuele, Via Simone da Bologna, Piazza Sett’Angeli e altre zone circostanti. Saranno istituite anche divieti di sosta con rimozione forzata.

Piazza Marina (nuovamente): Lunedì 15 luglio, dalle 13:00 alle 24:00, sarà chiusa al transito veicolare per permettere il discorso dell’arcivescovo Corrado Lorefice alla fine della solenne processione.

Esenzioni e Controlli

I veicoli con un contrassegno recante la dicitura “Cattedrale di Palermo. Autovettura di servizio per il Festino di Santa Rosalia” saranno esentati dalle restrizioni. La polizia municipale sarà mobilitata per far rispettare le indicazioni. I mezzi non autorizzati provenienti da Via Generale Luigi Cadorna dovranno svoltare a sinistra verso Via Del Bastione.

Preparativi per la Sfilata

Il Cassaro sarà preparato per la sfilata dei carri, prevista per la serata del 14 luglio. Quest’anno ci saranno diversi carri, e per consentire la loro sfilata, saranno rimossi cestini gettacarta, panchine e qualsiasi elemento fisso e mobile lungo il percorso. Bar, ristoranti e locali dovranno rinunciare ai loro dehors e tavolini con ombrelloni.

Lavori Stradali e Traffico

Quattro cantieri sono stati aperti in un solo giorno per sistemare le strade della città e rimettere in sesto il Foro Italico. Questi lavori hanno causato intensi ingorghi, con molti automobilisti intrappolati nel traffico lungo Via Cavour e Via Francesco Crispi. La ZTL rimane attiva e i camion non sono deviati su percorsi alternativi, ma il cantiere tra Porta Felice e il Palchetto della musica dovrebbe concludersi entro pochi giorni.

Gli operai sono anche al lavoro in Viale Regione Siciliana, nella zona Fiera e in Via Giacomo Cusmano. Le tecniche di lavoro adottate alternano le corsie per permettere al traffico di defluire, ma molti automobilisti lamentano i disagi e suggeriscono di organizzare i cantieri durante le ore serali per minimizzare l’impatto sul traffico diurno.

In conclusione, il Comune di Palermo sta mettendo in atto tutte le misure necessarie per garantire che il Festino di Santa Rosalia si svolga senza intoppi, nonostante le sfide logistiche e il traffico intenso.