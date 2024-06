Gds: “Palermo Emergenza rifiuti, la Rap (forse) assume”

Il presidente Todaro: «Faremo molto presto». Ma il sindaco e l’assessore frenano: «Il Comune non ha ancora autorizzato»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza rifiuti a Palermo.

La situazione nella Rap, l’azienda pubblica responsabile della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, sta vivendo un momento critico tra esigenze di ristrutturazione e tensioni amministrative. Nonostante il piano di risanamento aziendale preveda l’assunzione di 106 nuovi operatori ecologici, la questione è complicata da diverse sfide finanziarie e burocratiche.

Contrasti amministrativi e finanziari

L’assessore Brigida Alaimo ha espresso preoccupazioni riguardo l’attuazione immediata delle assunzioni, sottolineando la necessità di attendere l’approvazione del bilancio e il suo riequilibrio prima di procedere. Questo prudente approccio finanziario segue la scoperta di un deficit di 9 milioni e mezzo di euro nel bilancio consuntivo del 2023, che ha compromesso il capitale sociale al punto da richiedere una ricapitalizzazione.

Dichiarazioni del Presidente e Reazioni

Nonostante le preoccupazioni espresse dall’amministrazione, il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, ha annunciato che le assunzioni dei 106 operatori procederanno, con l’obiettivo di alleviare la cronica carenza di personale che affligge l’azienda. Dal 2013, l’organico è drasticamente ridotto da 2.300 a soli 1.500 operatori, influenzando negativamente l’efficacia del servizio.

Reazioni del Sindaco e Piani Futuri

Il sindaco ha risposto annunciando l’avvio immediato della procedura per la ricostituzione del capitale sociale, una mossa cruciale per stabilizzare finanziariamente l’azienda. Ha inoltre ricordato che tutte le procedure di assunzione dovranno essere concordate con il comune, il socio unico dell’azienda, durante la riunione programmata per l’inizio della settimana prossima.

Implicazioni per il Servizio Pubblico e la Comunità

La situazione attuale presenta un dilemma tra la necessità di rafforzare l’organico per migliorare il servizio e la realtà di un bilancio aziendale gravemente deficitario. La decisione finale influenzerà direttamente la qualità del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, con impatti significativi sulla pulizia e sulla salute pubblica della comunità.

Monitoraggio e Aspettative della Funzione Pubblica

La funzione pubblica della CGIL ha accolto positivamente le dichiarazioni di Todaro riguardo l’accelerazione delle assunzioni, evidenziando un attento monitoraggio per assicurare che le promesse vengano mantenute. Andrea Gattuso, segretario della CGIL, ha sottolineato l’importanza di procedere rapidamente con le assunzioni per colmare le carenze dell’organico.

In conclusione, la situazione della Rap è un delicato equilibrio tra necessità operative immediate e restrizioni finanziarie, che richiede una gestione attenta e collaborativa tra le varie entità amministrative coinvolte per garantire sia la sostenibilità economica che la qualità del servizio pubblico.