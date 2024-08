Gds: “Palermo, domani si torna in campo a Cremona. Le ultime dall’infermeria”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domani tornerà in campo per affrontare la Cremonese.

Niente ritorno in Sicilia per il Palermo, che a causa degli impegni ravvicinati in trasferta ha deciso di restare ad allenarsi in Toscana dopo la sconfitta contro il Pisa. Oggi, al termine della sessione di allenamento, la squadra raggiungerà Cremona in preparazione del delicato match di domani.

Tra coloro che sperano di essere in campo c’è Nedelcearu, che, dopo il duro scontro di sabato con Leris, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura delle ossa nasali. Il difensore potrà tornare a giocare, ma dovrà indossare una maschera protettiva. Per fortuna, non ci sono danni più gravi, ma la decisione finale spetterà a Dionisi: potrebbe schierare Nedelcearu o Peda dal primo minuto allo stadio Zini. Entrambi i difensori non hanno brillato alla Cetilar Arena: Nedelcearu ha sfortunatamente aperto le marcature con un autogol, mentre Peda ha faticato a contenere la velocità dei trequartisti di Inzaghi e la fisicità di Bonfanti.

Tra gli assenti sicuri ci sono Lucioni, Gomis e Di Bartolo, mentre Sirigu potrebbe essere inserito nella lista dei convocati. Anche Segre spera di poter scendere in campo per qualche minuto: le sue condizioni stanno migliorando di giorno in giorno, anche se non è ancora al meglio della forma.