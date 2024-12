Gds: “Palermo, Dionisi si gioca tutto nelle prossime tre partite”

Le analisi approfondite di Alessandro Arena, pubblicate oggi sul Giornale di Sicilia, tracciano un quadro completo del momento critico del Palermo: una squadra che, nonostante gli sforzi sul campo, non riesce a trovare continuità nei risultati e si avvicina pericolosamente alla zona playout

Dopo il ko con il Catanzaro, il club ha deciso di confermare Dionisi alla guida della squadra, nonostante le evidenti difficoltà. Con tre partite ancora da giocare nel 2024, i rosa sono chiamati a una reazione immediata per risalire una classifica che li vede pericolosamente vicini alla zona playout.

La distanza tra il Palermo e la capolista Sassuolo, prossimo avversario, è di ben 19 punti, uno scenario impensabile a inizio stagione. Il match contro i giallorossi ha evidenziato tutte le fragilità della squadra, incapace di trasformare le buone prestazioni offensive in risultati concreti. La sconfitta ha scatenato una durissima contestazione dei tifosi, presenti in 18 mila al Barbera nonostante la pioggia torrenziale. Nessun giocatore ha rilasciato dichiarazioni post-partita, mentre il ritiro è stato immediatamente prolungato fino alla sfida con il Sassuolo.

Il calendario non lascia spazio a distrazioni: dopo la trasferta di Reggio Emilia, il Palermo ospiterà il Bari il giorno di Santo Stefano e chiuderà l’anno contro il Cittadella. Per Dionisi, saranno tre gare decisive per riconquistare la fiducia di una piazza delusa e rilanciare una stagione nata sotto ben altre aspettative