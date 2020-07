L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla degli “anti 5g” che adesso fanno sul serio. Sarebbe partita una diffida contro l’amministrazione

comunale per aver concesso la possibilità alle compagnie telefoniche di

installare 35 antenne del 5G e per non aver risposto alla richiesta di accesso

agli atti sottoscritta da 68 cittadini. A presentare il documento, con cui si invita il Comune a revocare le autorizzazioni ritenute illegittime, è stato

l’avvocato Giuseppe Cannizzo diventato un po’ il portavoce della protesta

contro la nuova tecnologia «potenzialmente pericolosa e di cui ancora

non conosciamo gli effetti sulla salute», dice il legale.