Gds: “Palermo deludente a Mantova, domenica al Barbera arriva il Cittadella. Dionisi: «Dobbiamo essere prestativi»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo deludente a Mantova e sulle parole di Dionisi.

Il Palermo aveva l’occasione di avvicinarsi al vertice della classifica, ma si è fermato contro un Mantova tenace, ottenendo solo un pareggio. Dionisi aveva avvertito della forza dei biancorossi in casa, dove avevano già ottenuto tre vittorie e un pareggio, e si è detto soddisfatto della prestazione nel secondo tempo, pur lamentando la mancanza di continuità per arrivare ai tre punti.

Secondo il tecnico, la squadra è stata meno aggressiva nel primo tempo, mentre nella ripresa ha creato più occasioni grazie anche ai cambi che hanno portato maggiore intensità. Dionisi ha manifestato insoddisfazione per l’arbitraggio di Marinelli, ritenendo che alcuni fischi abbiano spezzato il gioco e penalizzato il Palermo nei momenti di pressione.

Dionisi ha anche commentato la prestazione di Appuah, alla sua seconda partita stagionale, evidenziando che, pur alternando momenti di qualità a decisioni affrettate, ha mostrato personalità e margini di crescita.

Adesso il mirino è puntato sulla sfida interna di domenica con il Cittadella: un’occasione per i rosa di trovare un altro successo tra le mura amiche e magari di tenere nuovamente inviolata la porta di Desplanches. «Questa partita diventa doppiamente importante – sottolinea Dionisi – perché giochiamo tra pochi giorni e dobbiamo saper gestire le energie, ma finché chi entra mi porta energia positiva io sono contento. Se domenica non saremo prestativi è chiaro che il bicchiere sarà mezzo vuoto: non è semplice quando ci sono tante partite ravvicinate, sappiamo che ci sono grandi aspettative su di noi e con il Cittadella vogliamo fare bella figura con i nostri tifosi».