L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus a Palermo.

Focolaio con 19 contagiati all’ospedale Civico. Nel reparto di Medicina d’urgenza sette sanitari, vaccinati tra il 31 dicembre e il 7 gennaio, e dodici pazienti sono positivi al Coronavirus.





Ma non sono solo le strutture sanitarie ad essere colpite dal virus. Oltre al cluster scoppiato al carcere dei Pagliarelli, sono state momentaneamente bloccate le attività didattiche dell’asilo nido Domino di Pallavicino per un dipendente positivo mentre un agente della polizia municipale è stato ricoverato al Civico per le complicazioni dovute al Covid. L’uomo, che fa parte del servizio delle pattuglie motorizzate, si è contagiato assieme ad alcuni colleghi del comando di via Dogali: nei giorni scorsi, infatti, il secondo piano è stato chiuso e sanificato.