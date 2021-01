L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di un gioco nuovo a Palermo, si chiama «cerca la pattuglia e vinci un bonus».

Anche ieri in tutta l’area cittadina – dal centro storico a viale Regione Siciliana, da via Dante a via Serradifalco da viale Strasburgo fino allo Zen, Sferracavallo e ritorno – non c’erano vigili urbani, polizia, carabinieri e Finanza, l’unica avvistata in oltre tre ore, è stata una solitaria auto della Protezione civile.





Ma i palermitani, dopo aver compreso che non ci sarebbero state sanzioni, e dopo un weekend a casa complice il maltempo, ieri erano in giro. Giustificati: da chi accompagna i figli a scuola a chi deve andare a fare la spesa, da chi ha bisogno assolutamente di un pigiama a chi deve raggiungere il posto di lavoro.