L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si occupa della situazione coronavirus all’interno del Palermo.

All’interno della squadra rosanero, si è creato un vero e proprio cluster di coronavirus, come anche dichiarato ieri dal presidente della Lega Pro Ghirelli.





Ieri mattina i tamponi di venerdì avevano riscontrato 4 positività tra i calciatori. In seguito al nuovo giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri, il totale dei positivi è arrivato a 10. 9 calciatori oltre al tecnico Boscaglia.

Dopo il rinvio della partita contro la Turris, al momento a data da destinarsi, il Palermo, è tornato in albergo ed è rimasto lì, in attesa di indicazioni su come svolgere il proprio isolamento.

Eppure ieri, nonostante le assenze, la squadra rosanero era pronta a scendere in campo, nonostante una giornata da incubo col susseguirsi di notizie sui casi di positività.

Il «Barbera», riaperto per mille spettatori e con i giocatori comunque presenti sul terreno di gioco per il riscaldamento pre-partita, non ha

mai acceso i fari.

Poco prima del fischio d’inizio è arrivata la comunicazione del rinvio del match a data da destinarsi.