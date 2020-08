L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla panchina del Palermo. Il club continua a sondare Diana, anche perché si è dovuto scontrare con le difficoltà per convincere Boscaglia. Le richieste dell’allenatore gelese non collimano con la proposta rosanero, che ha già fatto capire di non volersi spingere oltre il singolo anno di contratto.

Sulle tracce di Boscaglia c’è anche l’Empoli e per il Palermo rappresenterebbe un concorrente parecchio tosto.