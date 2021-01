L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul cimitero dei “Rotoli” a Palermo.

Le bare in attesa sono 644. C’è stato un aumento di mortalità incredibile, con una media di 80, 90 morti al giorno e i servizi vanno in tilt.





«Sono ricominciati gli spurghi nelle sepolture gentilizie e in quelle revocate per cercare di dare posto alla salme in attesa che continuano

a essere tantissime- spiega la dirigente Mariella Cinà – Ripartiranno in settimana le salme che saranno cremate in Calabria».