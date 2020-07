L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione nubifragio a Palermo. Regione e Comune insieme, sfruttando fondi comunitari, pongono le condizioni per mettere in sicurezza territori costantemente in balìa delle inondazioni. Il sindaco e la Regione Siciliana (rappresentata dal dirigente generale del dipartimento del Territorio, Giuseppe Battaglia) hanno firmato due convenzioni per l’utilizzo di circa 15,3 milioni a Partanna-Mondello e in alcune aree della zona sud-orientale: a Ciaculli e a

Croceverde.