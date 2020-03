L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo sbarco di 2500 crocieristi al porto di Palermo. L’autorità portuale spiega che «non ci sono indicazioni di non fare attraccare le navi da crociera, né di non fare sbarcare i passeggeri in transito. Le circa 2500 persone a bordo, su una capienza totale di cinquemila, sono regolarmente scese a terra: i controlli sono effettuati solo a chi si sale per la prima volta, mentre quelli in transito sono controllati, con la misurazione della febbre, nei porti di imbarco». «Il sindaco Orlando -attacca Elio Ficarra, consigliere comunale della Lega e vice capogruppo a Sala delle Lapidi -in un video pubblicato sui canali social ha lanciato un appello rivolto ai cittadini per adottare i protocolli previsti dall’emergenza Coronavirus. Però ha predicato bene ma razzolato male, consentendo, invece, a migliaia di crocieristi di sbarcare nella nostra città senza aver attuato alcun controllo sanitario. Un atto davvero deprecabile e irresponsabile che mette a rischio la salute sia dei palermitani che di tutti i siciliani».