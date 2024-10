Gds: “Palermo, a Mantova manca il salto di qualità”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che ieri ha pareggiato contro il Mantova.

La partita tra Mantova e Palermo si è conclusa con uno 0-0 che rispecchia l’andamento di una gara priva di emozioni, dove entrambe le squadre hanno mostrato un ritmo basso e un gioco impreciso. Il Palermo non è riuscito a sfruttare l’opportunità per ridurre il distacco in classifica, senza dare seguito alla vittoria contro la Reggiana della settimana precedente.

Nonostante il Mantova fosse imbattuto in casa, il Palermo ha accettato il loro ritmo, basato sul possesso palla e costruzione dal basso, piuttosto che rispondere con un pressing aggressivo. Anche quando è riuscito a recuperare il pallone in zona avanzata, il Palermo ha mostrato poca precisione, specialmente nel passaggio finale.

Nel primo tempo, il Mantova ha avuto le sue occasioni, tra cui un intervento decisivo di Nedelcearu e un’uscita tempestiva di Desplanches. Il Palermo ha risposto con qualche azione isolata, ma senza trovare la conclusione vincente. Nella ripresa, la partita ha vissuto una breve fase più intensa grazie ai cambi tattici dei due allenatori. Il Palermo ha avuto alcune opportunità significative con Le Douaron e Ranocchia, ma senza concretizzare.

In conclusione, un punto che non soddisfa pienamente i rosanero, che per fare il salto di qualità avrebbero dovuto mostrare più incisività, soprattutto nella fase offensiva, in un match che poteva offrire maggiori spunti per risalire in classifica.