L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul bonus relativo al pagamento con le carte.

Cashback in partenza dall’8 dicembre, per dare impulso agli acquisti di Natale. Il piano partità in via sperimentale, ma garantirà un extra-cashback fino a 150 euro sulle spese di Natale (con un minimo di 10 pagamenti), che arriverà sul conto corrente di chi si iscriverà al programma.





Si tratterà del 10% sugli acquisti con strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat e app per un minimo di 50 pagamenti digitali a semestre) da 150 euro ogni sei mesi, cui si aggiungeranno due super-premi da 1.500 euro ciascuno per i primi 100mila che avranno passato più volte le carte nel semestre.