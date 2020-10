L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesima stretta anti-Covid 19.

L’ordinanza di Musumeci fa scattare il coprifuoco notturno nell’Isola. Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, vietati gli spostamenti con ogni mezzo, inclusi gli spostamenti a piedi, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze. Il provvedimento entrerà in vigore da oggi e sarà valido fino al 13 novembre.





Gli esercizi commerciali resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14, ad eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i consueti orari di chiusura.

È consentita la ristorazione, solo per la consegna a domicilio, fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Dalle 8 alle 20 potranno restare aperte palestre, piscine, strutture termali e centri benessere.