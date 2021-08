L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sullo svelamento dei calendari di C.

C’è una data e presto ci sarà anche la composizione dei gironi. Lunedì la Lega Pro sorteggerà i calendari della stagione 2021/22 e contestualmente renderà nota la suddivisione dei tre gironi della Serie C, per i quali si attende l’ufficializzazione dei ripescaggi.

Un iter legale, prima che sportivo, giunto ormai alla sua conclusione. Il rigetto del ricorso presentato dal Chievo Verona al Tar del Lazio, in merito all‘esclusione dalla Serie B, ha comportato la riammissione tra i cadetti del Cosenza, aprendo un posto in Serie C. Inoltre, nel campionato di terza serie, restano da colmare altri quattro vuoti. Quelli lasciati da Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese.