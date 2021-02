L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui milioni di italiani in libera uscita nel primo sabato giallo in quasi tutte le regioni (restano arancioni solo Puglia, Sicilia, Umbria e Alto Adige).

La voglia di uscire si è fatta sentire a Roma per la gioia dei ristoratori. Folla sul lungomare di Ostia e al centro della Capitale.





Sergio Iavicoli, direttore del dipartimento Medicina dell’Inail, componente del Cts: «Stare in zona gialla non vuol dire essere liberi. Capisco la stanchezza dopo tanti mesi, ma per tornare alla completa normalità dovremo completare la campagna vaccinale. Se tutti rispetteremo le regole potremo raggiungere i parametri da zona bianca».