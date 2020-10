L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia:

«I dati dei contagi nelle scuole siciliane sono leggermente inferiori rispetto ai già bassi dati nazionali. Ciò testimonia che grazie alle risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell’Istruzione, alle misure organizzative predisposte dai dirigenti scolastici e all’impegno e alla professionalità di docenti e del personale ATA la scuola è un luogo sicuro nel quale il rischio di contagio è stato minimizzato. Quindi allo stato attuale non ci sono focolai all’interno della scuola».



«Se si parla di extrascuola tutto dipende dai comportamenti tenuti dagli studenti nel tempo libero e in famiglia e ne approfitto per fare un appello al senso di responsabilità comune. Le nostre azioni possono influenzare le vite degli altri. Per i trasporti è stata ridotta la capienza dei mezzi pubblici all’80%, su questo specifico punto occorre chiedere a chi ha la competenza e responsabilità del trasporto pubblico regionale».