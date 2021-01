L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei destinatari del reddito di cittadinanza.

In partenza nel partinicese i Puc, i progetti di utilità pubblica per mettere al lavoro i percettori del reddito di cittadinanza. Ieri mattina sottoscritto l’accordo presso la sala conferenze della cantina Borbonica di Partinico con tutti i Comuni del distretto socio-sanitario: ad essere immessi nei lavori di pubblica utilità in 1.400. Stanziati 85 mila euro per questa misura e altri 114 mila per sostenere il fondo povertà che prevede il potenziamento dei servizi sociali a sostegno delle famiglie con situazioni problematiche.

Su questo doppio binario hanno lavorato le amministrazioni comunale di Partinico, Borgetto, Balestrate, Trappeto, Montelepre, Giardinello, San Giuseppe Jato e San Cipirello, facenti parte del distretto socio-sanitario numero 41, che hanno sottoscritto

la nuova progettazione che si andrà a sviluppare da qui a breve.