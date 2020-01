L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle offese al tecnico Pergolizzi denunciate dal Palermo attraverso i propri social. Insulti pubblicati sulle pagine social del Palermo e che la società ha reso noti ai propri follower, per difendere senza esitazioni l’allenatore. Improperi che sfociano in auguri di morte. «Da quando esistono i canali ufficiali del nuovo Palermo – recita un post su Facebook del club – non un solo commento è mai stato cancellato. Questo perché, nel bene e nel male, questo bar dello sport virtuale vuole essere un luogo di confronto, di divergenze se è il caso, ma pur sempre di condivisione, di ascolto, di scambio. Davanti a commenti come questi, tuttavia, non possiamo lasciare che per colpa di pochi, il bar virtuale diventi una trincea di odio, violenza e attacchi personali che non hanno un bel niente a che fare con lo sport, il calcio e la passione per la squadra del cuore». Il Palermo ha deciso di cancellare dalla propria pagina i commenti offensivi rivolti a Pergolizzi «e così faremo – conclude il post – se ne dovessero arrivare altri dello stesso tenore. Il tifo è un’altra cosa».