L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rinvio della vendita dei tagliandi per Palermo-FC Messina. Biglietti “congelati”…aspettando il Savoia. Tra le ragioni che hanno spinto la società a rinviare la vendita a data e orario da definire c’è la volontà di mantenere la contemporaneità con la sfida che i campani giocheranno domenica in casa contro la Cittanovese. Finché non si conoscerà ufficialmente l’orario della partita della seconda in classifica, dunque, il Palermo non metterà in vendita i biglietti per la gara contro l’Fc Messina. Se Savoia-Cittanovese dovesse giocarsi alle 15, anche il derby del “Barbera” potrebbe essere spostato di mezz’ora.