L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui 100 milioni con cui andranno finanziati i buoni per la spesa, con cui si potranno acquistare solo cibi e farmaci. «L’assegno andrà prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza». I 100 milioni verranno distribuiti ai cittadini in modo diretto (dunque dai servizi sociali comunali) o affidandosi alle associazioni del terzo settore «garantendo in ogni caso l’individuazione dei beneficiari».