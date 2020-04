L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” approfondisce l’incubo Coronavirus in Sicilia. È stato ricoverato poco meno di 24 ore, poi è stato stroncato dal Coronavirus nell’ospedale di Partinico. Ed in città, un cinquantenne chiede aiuto. Con una stretta familiare risultata positiva, aspetta chiuso in casa con il padre da 18 giorni di essere sottoposto al tampone. Pasquale Cannella, di 75 anni, era originario di Castellammare del Golfo e pare fosse rientrato qualche giorno fa da un viaggio in America. Era stato portato al «Covid-hospital» di Partinico venerdì, il tempo di trasferirlo nel reparto di Rianimazione e le sue condizioni sono subito peggiorate, fino al decesso, forse a causa anche di altre patologie pregresse.