L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’incubo Coronavirus a Palermo. Lezioni in modalità e-learning, Microsoft Team scaricato, studenti e docenti a casa ma in contatto diretto. In tempi di Coronavirus, l’Università stamattina dà il via alle lezioni da remoto: gli studenti devono iscriversi alle lezioni che intendono seguire per il secondo semestre e riceveranno le credenziali per accedere alla piattaforma on line su cui seguire i docenti ad orari prestabiliti. Sulla piattaforma Teams per ciascun insegnamento è stata predisposta un’aula virtuale che consentirà di seguire le lezioni. Domande, aggiornamenti, dubbi, viaggeranno via mail o su WhatsApp, il ricevimento degli studenti su skype. Né più né meno di come funzionano i diversi gruppi scolastici dei genitori che ricevono i compiti per i figli. Chiusa la segreteria per gli studenti, si inviano richieste tramite il portale dell’Ateneo; si possono chiedere in prestito libri, ma restano chiuse le aule di consultazione e le biblioteche. Genitori e nonni potranno dire addio alle lauree: neanche a porte chiuse, come era stato ipotizzato in un primo momento, ma solo tramite videocomunicazione, e solo da giovedì in poi (quelle di inizio settimana saranno ricalendarizzate, in ogni caso l’Università promette una festa comune appena sarà possibile).