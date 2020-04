L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla trattativa fra governo regionale e nazionale, affinché il primo ottenga sconti da tradurre in soldi spendibili. Palazzo d’Orleans ha chiesto il rinvio di un anno delle rate dei vecchi mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti: una mossa che varrebbe un risparmio di 170 milioni. Successivamente, è stato chiesto di far slittare una rata del piano di copertura del maxi disavanzo individuato un anno fa dalla Corte dei Conti: vale 450 milioni. In terza istanza Armao chiede di posticipare un versamento di 170 milioni che la Regione dovrebbe fare allo Stato quest’anno come ultima rata di un vecchio accordo fiscale siglato da Crocetta sullo split payment. La mossa più importante è quella che punta ad alleggerire il versamento a cui è obbligata la Regione per contribuire al risanamento della finanza pubblica nazionale: quest’anno vale un miliardo tondo.