L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’incubo Coronavirus inflitto sulle banconote. Toccare banconote e monete, sottolineano i ricercatori, può trasmettere il Coronavirus ma in realtà i rischi sono minori di quelli nel digitare i tasti del pin di un bancomat o prendere in mano una carta di credito visto che il morbo sopravvive più a lungo sulla plastica. Per essere sicura una transazione dovrebbe essere contactless o tramite uno smartphone, metodi che si stanno diffondendo sempre di più con un ritmo accelerato a scapito delle banconote e monete.