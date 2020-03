L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’incubo Coronavirus. Quando il dpcm non era stato ufficializzato, i lombardi sabato sera avevano realizzato il loro piano di fuga dalla zona rossa. Il fuggi fuggi non è passato inosservato al Sud, dove è dilagato il timore che chi torna dal Nord porti con sé anche il virus. L’ultimo treno partito da Milano è stato fatto fermare ieri mattina due volte nel Casertano perché la Polizia Ferroviaria doveva identificare tutti i viaggiatori prima dell’arrivo a Napoli Centrale. Controlli non solo per i treni ma anche per i bus. A Salerno dove arriva anche il sindaco Enzo Napoli -è stato fermato un pullman proveniente da Milano e diretto a Matera e sono stati fatti i controlli sui passeggeri ed effettuata la misurazione della temperatura.