L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Licata, prossimo avversario del Palermo e reduce dalla disfatta di Torre Annunziata. «Il tempo dei regali – commenta Giovanni Campanella, tecnico del Licata – è finito da tempo ma noi continuiamo a farli ai nostri avversari. In occasione dei loro gol diciamo che Serenari non ha avuto una giornata felice ed alla fine abbiamo subito questi quattro gol. Non voglio parlare degli assenti perché chi è sceso in campo ha onorato la maglia, ma è altrettanto vero che non possiamo permetterci di regalare ad un avversario come il Savoia, gente come Civilleri, Doda e lo stesso Cannavò. Nell’undici titolare ho impiegato fin dal primo minuto il giovane Greco, classe 2002, che fino a quando ha avuto birra nelle gambe ha giocato bene e poi l’ho sostituito. Adesso – conclude il tecnico gialloblù – dobbiamo archiviare questa sconfitta e cominciare a pensare alla sfida di domenica contro la capolista Palermo».