Gds: "Il Dpcm del premier Conte. Gite scolastiche e calcetto, nuove strette anti-contagio"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla stretta anti-contagio avanzata dal nuovo Dpcm del premier Conte. Se non si è conviventi il limite massimo per le persone da ospitare in casa è sei. Confermato lo stop agli sport amatoriali di contatto, salvi gli sport dilettantistici che potranno continuare a svolgere le attività.

Le gite scolastiche saranno vietate. Arriva la stretta sui luoghi di divertimento, per evitare assembramenti di giovani. I locali che non hanno i tavoli dovranno abbassare la saracinesca alle ore 21. Alle 23 scatterà il “divieto di sosta” davanti a quei locali senza posto a sedere, mentre ristoranti, pub e locali con servizio al tavolo dovranno chiudere a mezzanotte.

Non cambia nulla per gli stadi, massimo mille persone. Aumentata al 15% la capienza dei palazzetti sportivi.