L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo interesse di Massimo Ferrero nei confronti del Palermo. Il presidente della Samp segue le vicende del club rosanero sotto scacco delle frizioni Mirri-Di Piazza.

Le attenzioni non sono mai scemate, come conferma il suo consulente palermitano Castrenze Guzzetta: «Sì, il suo interessamento è noto sin dai tempi del bando di un anno fa. Ferrero non è solamente un imprenditore, se si impegna in una cosa lo fa per passione e ha un progetto per riportare il Palermo in Serie A per la stagione 2022/23, con un buon investimento e un po’ di fortuna».