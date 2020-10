L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stop a Palermo-Potenza a causa della positività di due tesserati del club lucano. La Lega Pro ha preso atto della situazione e ha disposto il rinvio della sfida a data da destinarsi. Il Potenza, pur avendo solo due soggetti positivi, si è però trovato costretto a non partire per cause di forza maggiore, dato che l’isolamento a cui è stato sottoposto l’intero gruppo ha reso impossibile il viaggio verso Palermo.