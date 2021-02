L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus.

Cresce il numero dei test molecolari processati nelle 24 ore, e la Sicilia torna subito a sfiorare quota mille positivi al SarsCov-2, piazzandosi al primo tra le regioni con più contagi quotidiani, mentre l’elenco dei decessi registra l’ennesima impennata.





Nel dettaglio, scrive il quotidiano, il ministero della Salute segna sull’Isola 984 nuove infezioni (218 in più rispetto all’incremento di lunedì scorso) diagnosticate su 10026 tamponi (2872 in più) al netto degli esami rapidi che, a differenza di quanto accade in altri territori, nel nostro non vengono ancora considerati per il computo dei casi ufficiali.